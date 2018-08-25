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СНГ 25.08.2018 19:30

Мальчик погиб от взрыва гранаты времен войны в Курской области

Полицейские проводят проверку по факту взрыва гранаты времен Великой Отечественной войны в Железногорском районе Курской области, в результате которого один несовершеннолетний погиб, еще один пострадал, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.

Трагедия произошла накануне вечером в поселке Генеральский. Трое мальчиков 9-10 лет играли в овраге и нашли гранату времен войны. Один из ребят взял ее в руки, и граната взорвалась. Девятилетний мальчик был госпитализирован, но скончался в реанимации. Еще один ребенок получил ранения.

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Тэги: РОССИЯ, КУРСК, ДЕТИ, ГРАНАТА, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]