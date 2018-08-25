Мальчик погиб от взрыва гранаты времен войны в Курской области

Полицейские проводят проверку по факту взрыва гранаты времен Великой Отечественной войны в Железногорском районе Курской области, в результате которого один несовершеннолетний погиб, еще один пострадал, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД.
Трагедия произошла накануне вечером в поселке Генеральский. Трое мальчиков 9-10 лет играли в овраге и нашли гранату времен войны. Один из ребят взял ее в руки, и граната взорвалась. Девятилетний мальчик был госпитализирован, но скончался в реанимации. Еще один ребенок получил ранения.
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