Трамп поставил под сомнение компетентность генпрокурора США Сешнса

Президент США Дональд Трамп обвинил генерального прокурора Джеффа Сешнса в некомпетентности.

"Джефф Сешнс говорил, что он не позволит политике оказывать на него влияние только потому, что он не осознает, что творится под его руководством. Боб Мюллер (спецпрокурор, ведущий расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США) и его банда из 17 злобных демократов весело проводят время, в то время как настоящая коррупция остается нетронутой. Никакого сговора!" - написал Д.Трамп в субботу в Twitter.

"Каждый президент США заслуживает такого генерального прокурора, которому он доверяет", - добавил Д.Трамп.