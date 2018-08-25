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Происшествия 25.08.2018 17:32

6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Сиазаньском районе на севере Азербайджана стало причиной гибели шести человек, сообщает агентство «Репорт».

«Шесть человек погибли и один пострадал в результате столкновения автомобилей марок «ВАЗ-2107» и «Daewoo» в Сиазаньском районе Азербайджана, - говорится в сообщении.

Среди погибших две женщины и один ребенок.

Получивший травмы один ребенок госпитализирован в Сиазаньскую центральную районную больницу.

Ведется расследование причин ДТП.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]