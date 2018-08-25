6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие в Сиазаньском районе на севере Азербайджана стало причиной гибели шести человек, сообщает агентство «Репорт».
«Шесть человек погибли и один пострадал в результате столкновения автомобилей марок «ВАЗ-2107» и «Daewoo» в Сиазаньском районе Азербайджана, - говорится в сообщении.
Среди погибших две женщины и один ребенок.
Получивший травмы один ребенок госпитализирован в Сиазаньскую центральную районную больницу.
Ведется расследование причин ДТП.
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