Германия готова активизировать свои усилия для решения армяно-азербайджанского конфликта - Меркель

Берлин заинтересован в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и готов внести свой вклад в этот процесс, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы открыто поговорили о Нагорно-Карабахском конфликте. Германия заинтересована в урегулировании этого конфликта, и мы внесем свой вклад в это в рамках Минской группы ОБСЕ», - подчеркнула А.Меркель на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции.
По ее словам, выборы нового руководства Армении, возможно, послужат толчком к активизации переговорного процесса.
«Мы продолжим нашу деятельность в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы активизируем наши усилия в этом направлении», - сказала канцлер.
«Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - заявил, в свою очередь, И.Алиев.
Он подчеркнул, что несмотря на принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции с требованием безоговорочного вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, Ереван продолжает игнорировать эти международные документы.
«Конфликт должен найти свое решение на принципах восстановления территориальной целостности Азербайджана», - отметил И.Алиев.
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