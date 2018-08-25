Германия готова активизировать свои усилия для решения армяно-азербайджанского конфликта - Меркель

Берлин заинтересован в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и готов внести свой вклад в этот процесс, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы открыто поговорили о Нагорно-Карабахском конфликте. Германия заинтересована в урегулировании этого конфликта, и мы внесем свой вклад в это в рамках Минской группы ОБСЕ», - подчеркнула А.Меркель на совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции.

По ее словам, выборы нового руководства Армении, возможно, послужат толчком к активизации переговорного процесса.

«Мы продолжим нашу деятельность в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы активизируем наши усилия в этом направлении», - сказала канцлер.

«Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена», - заявил, в свою очередь, И.Алиев.

Он подчеркнул, что несмотря на принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции с требованием безоговорочного вывода Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, Ереван продолжает игнорировать эти международные документы.

«Конфликт должен найти свое решение на принципах восстановления территориальной целостности Азербайджана», - отметил И.Алиев.