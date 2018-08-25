Азербайджан привержен демократическим ценностям и свободе слова и СМИ - Алиев

Азербайджан привержен демократическим ценностям, в стране обеспечиваются свобода слова и СМИ, заявил президент Ильхам Алиев.
«В первую очередь, хочу отметить, что Азербайджан является государством, приверженным демократическим ценностям. В Азербайджане есть все демократические институты», - подчеркнул И.Алиев на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции.
По его словам, в стране обеспечиваются все свободы.
«В том числе свобода слова, свобода СМИ. В Азербайджане действуют сотни медийных органов, среди которых и достаточно много оппозиционных. То есть за критику и за отличные от других взгляды никто в Азербайджане не преследуется и не наказывается», - отметил глава государства.
И.Алиев подчеркнул, что в стране обеспечивается свобода собраний.
«И любая политическая сила может воспользоваться этими возможностями. И в этом году, как вы знаете, в Азербайджане состоялись президентские выборы. В преддверии и после выборов оппозиция провела множество акций. Провела митинги. В свободной, независимой форме. Без каких-либо препятствий. Другой вопрос, что на эти акции приходило не более 1 тыс. человек. Это, наверное, показывает уровень уважения к оппозиции. Однако, никаких препятствий не чинится», - сказал президент.
По его словам, в Азербайджане обеспечиваются права человека.
«Азербайджан привержен демократическим ценностям, обеспечению прав человека. Совет Европы критикует не только Азербайджан, но и ряд других государств. Мы нормально относимся к этой критике. Если критика обоснована, то мы, конечно же, выносим из нее выводы. Если же мы считаем, что критика безосновательная и предвзятая, основывается на двойные стандарты, то открыто выражаем свое мнение», - подчеркнул И.Алиев.
Президент отметил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы демократического развития и обеспечения прав человека были обсуждены в открытой и конструктивной форме.
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