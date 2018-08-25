В строительстве Транскаспийского газопровода должны быть заинтересованы покупатели газа - Алиев

Азербайджан готов рассмотреть возможность транзита через свою территорию газа с восточной части Каспийского моря, заявил президент Ильхам Алиев.
«В случае принятия решения о поставках газа с восточной части Каспийского моря через территорию Азербайджана на мировые рынки мы с большим интересом отнесемся к нему», - подчеркнул И.Алиев на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции.
Тем не менее, по его словам, строительство Транскаспийского газового коридора должно, в большей степени интересовать поставщиков газа, а не страны-транзитеры.
«Транзитные государства не должны выступать здесь инициаторами. Являясь поставщиками газа, мы дали старт строительству трубы протяженностью 3,5 тыс. км и выделили на это большие финансовые средства», - сказал И.Алиев, имея в виду проект «Южный газовый коридор».
Президент отметил, что последний, четвертый, этап строительства ЮГК идет по графику.
«Надеюсь, что здесь никаких проблем не будет, и в 2020 году азербайджанский газ поступит по трубе протяженностью 3,5 тыс. км на европейский рынок. Тем самым, Азербайджан полностью выполнит взятые на себя обязательства по обеспечению энергобезопасности Европы», - подчеркнул президент.
«Мы продолжаем обсуждения, готовы ознакомиться со всеми позициями, после чего будет вынесено решение по принципиальным вопросам», - заявила, в свою очередь, А.Меркель, выражая отношение к строительству Транскаспийского газопровода.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.
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