Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в регионы принял в субботу участие в открытии ряда производственных и социальных объектов в Шемахинском и Исмаиллинском районах, сообщает сайт главы государства.
В селе Мейсери Шемахинского района президент принял участие в открытии нового здания средней общеобразовательной школы на 132 ученических места и комплекса виноградарства и виноделия ООО «Ширванские вина».
В Исмаиллинском районе глава государства открыл автомобильные дороги Муганлы-Исмаиллы-Минга-Кейванди-Шабиян-Бахлиян (протяженностью 9 км) и Кюрдмашы-Келбенд- Гирк (после реконструкции и восстановления), ответвляемую от 5-го километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.
Также И.Алиев открыл Исмаиллинский филиал ОАО «Азерхалча», отреконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию «Исмаиллы», агропарк, созданный ООО «Buta Qrup», и современный животноводческий комплекс на 1000 голов ООО «AZZA AGRO» в селе Кейванди Исмаиллинского района.
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