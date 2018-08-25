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25.08.2018 23:33

Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в регионы принял в субботу участие в открытии ряда производственных и социальных объектов в Шемахинском и Исмаиллинском районах, сообщает сайт главы государства.

В селе Мейсери Шемахинского района президент принял участие в открытии нового здания средней общеобразовательной школы на 132 ученических места и комплекса виноградарства и виноделия ООО «Ширванские вина».

В Исмаиллинском районе глава государства открыл автомобильные дороги Муганлы-Исмаиллы-Минга-Кейванди-Шабиян-Бахлиян (протяженностью 9 км) и Кюрдмашы-Келбенд- Гирк (после реконструкции и восстановления), ответвляемую от 5-го километра дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Также И.Алиев открыл Исмаиллинский филиал ОАО «Азерхалча», отреконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию «Исмаиллы», агропарк, созданный ООО «Buta Qrup», и современный животноводческий комплекс на 1000 голов ООО «AZZA AGRO» в селе Кейванди Исмаиллинского района.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]