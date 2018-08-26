Американский сенатор Маккейн скончался в возрасте 81 года

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на информацию помощника законодателя.
Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс американского руководства по многочисленным позициям.
Он являлся сенатором с 1987 года после ухода в отставку с военной службы, переизбирался на этом посту пять раз.
В 2017 году у сенатора врачи обнаружили опухоль мозга.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 78 раз - Минобороны Азербайджана
Германия приложит усилия для улучшения условий проживания людей в зоне Карабахского конфликта - Меркель
Азербайджан привержен демократическим ценностям и свободе слова и СМИ - Алиев
В строительстве Транскаспийского газопровода должны быть заинтересованы покупатели газа - Алиев
Германские компании выполнили в Азербайджане заказов в госсекторе на сумму свыше $1 млрд - Алиев
Германия может стать «хорошим экономическим партнером» для Азербайджана - Меркель
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений