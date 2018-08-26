Американский сенатор Маккейн скончался в возрасте 81 года

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на информацию помощника законодателя.

Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс американского руководства по многочисленным позициям.

Он являлся сенатором с 1987 года после ухода в отставку с военной службы, переизбирался на этом посту пять раз.

В 2017 году у сенатора врачи обнаружили опухоль мозга.