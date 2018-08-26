Представитель бельгийской федеральной полиции Гай Тейскенс сообщил в субботу вечером "Интерфаксу", что, пока идет расследование попытки ввоза из Бразилии в Бельгию крупной партии кокаина, выявленной в порту Гента, его ведомство не может сообщать подробности этого дела.

Так он ответил на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что среди арестованных пакетов наркотика были упаковки с этикетками, похожими на логотип российской партии "Единая Россия". К своему ответу полицейский чиновник приложил ссылку на видеозапись телевизионного репортажа компании RTL от 23 августа, на которой действительно на блоках кокаина отчетливо виден бело-сине-красный триколор, развевающийся над медведем.

Г.Тейскенс сослался также на соответствующее коммюнике полиции, опубликованное на нидерландском языке (языке региона) 23 августа.

"Ведется расследование для выяснения, какая организация стоит за трафиком. В интересах расследования никакая другая информация не будет сообщаться", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" из федеральной полиции Бельгии.

В публикации от 23 августа сообщалось, что федеральная полиция Восточной Фландрии под руководством судебного следователя из Гента проводит расследование о транспортировке наркотика из Бразилии в Бельгию.

"Наркотик был обнаружен 21 августа 2018 года в трех контейнерах с облицовочной плиткой. Во время углубленного досмотра, осуществленного в сотрудничестве таможни, гражданской защиты и полиции судоходства были найдены пакеты, спрятанные среди плитки. В целом следователями обнаружено более 1,9 тыс. пакетов общим весом около 2 тонн. Согласно первичному ознакомлению, речь идет о кокаине, доставленном судном из Бразилии. Рыночная стоимость продукта оценивается в 56 млн евро, а стоимость при перепродаже - в 100 млн евро", - сказано в документе федеральной полиции Бельгии.