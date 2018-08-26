Лукашенко заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшее время с участием глав правительств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире белорусского телевидения заявил, что в ближайшее время состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным в широком формате с участием премьер-министров и правительств двух стран. В ходе этой встречи белорусский президент намерен решить все острые вопросы в двусторонних отношениях.

"Самым главным (итогом недавней встречи президентов в Сочи - ИФ) было то, что мы договорились с президентом России о том, что мы найдем возможность в своих графиках... (...) Мы встретимся в широком формате, в первую очередь за счет представителей наших правительств", - сказал А.Лукашенко в вечернем эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться актуальные текущие вопросы. "Мы еще раз обнаружили, что это вопросы правительств. И они должны решать эти вопросы. Новых вопросов у нас к счастью не появилось, и они не накапливаются. Но это старые вопросы, по которым может быть и нам надо принимать решение. И предложение (Владимира) Путина о том, что мы должны это сделать в присутствии членов правительств и премьер-министров - действительно была такая договоренность. Мы такое решение приняли после обсуждения блока международных проблем", - отметил А. Лукашенко.

Белорусский президент также прокомментировал особенности белорусско-российского диалога и личных отношений с В.Путиным. По его словам, Белоруссия и Россия - близкие государства. "У нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто", - сказал А.Лукашенко.