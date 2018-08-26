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Дальнее зарубежье 26.08.2018 10:28

Глава МИД Австрии призналась, что приглашение Путина на свадьбу было спонтанным, и она не рассчитывала на приезд президента России

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль рассказала, что пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу еще в июне.

По словам К.Кнайсль, свадьба была частным мероприятием, поэтому негативная реакция в прессе на приезд В.Путина ее не особенно беспокоила.

К.Кнайсль рассказала, что пригласила на свадьбу коллег по правительству и В.Путина, который в то время находился с визитом в Австрии. Министр, по ее признанию, не рассчитывала, что В.Путин примет приглашение, поэтому праздник планировался исключительно в частном ключе.

"19 июля я узнала об участии российского президента, и этот визит мы и дальше планировали как частное мероприятие", - сказала К.Кнайсль в субботу в интервью австрийской радиостанции Osterreich 1.

Отвечая на вопрос, было ли приглашение президента РФ спонтанным, министр сказала: "Абсолютно".

По ее словам, личных дружеских отношений с В.Путиным у нее нет. "Нет, у нас были кое-какие интересные переговоры, и теперь состоялся личный контакт", - сказала К.Кнайсль.

Что касается реакции прессы на визит В.Путина, то она указала, что "сообщения были не только негативные".

СМИ раскритиковали книксен, который сделала министр перед президентом РФ - на одной из фотографий со свадьбы запечатлен этот момент. "Книксен появился после того, как российский президент поклонился мне, и на этот поклон я ответила книксеном. В комментариях это оценили как акт преклонения, но тот, кто со мной знаком, знает, что я не перед кем не преклоняюсь", - сказала глава МИД.

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Тэги: АВСТРИЯ, МИНИСТР, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]