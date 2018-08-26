Премьер Грузии обсудил с главой BP Georgia работы по расширению Южно-Кавказского газопровода и перспективы сотрудничества

Грузия является одним из самых надежных партнеров British Petroleum в процессе реализации региональных проектов, заявил руководитель BP Georgia Крис Шлитер в субботу на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, на встрече были рассмотрены осуществляемые BP в Грузии крупные проекты, в которые британская компания инвестировала более $2 млрд, а также перспективы сотрудничества.
"Стороны обсудили процесс хода работ по расширению Южно-Кавказского газопровода в рамках второй фазы проекта "Шах-Дениз", а также роль нефтепровода Баку-Супса и Транскаспийского трубопровода в укреплении энергетической безопасности", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, была подчеркнута благоприятная инвестиционная среда в Грузии и запланированные правительством реформы, направленные на содействие инклюзивному экономическому росту, поощрение малого и среднего бизнеса.
Премьер-министр поблагодарил British Petroleum за крупные инвестиции и важные проекты, осуществляемые в Грузии, благодаря которым были трудоустроены до 6 тыс. человек, большинство из которых жители тех регионов, где реализуются проекты ВР.
Ранее сообщалось, что в результате реализации второй фазы проекта "Шах-Дениз" увеличивается пропускная способность Южно-Кавказского газопровода, что позволит транспортировать из Азербайджана через Грузию в Турцию в Европу еще как минимум 16 млрд куб. м природного газа в год. При этом Грузия с 2019-2020 годов за транзит будет получать дополнительные объемы газа по льготной цене.
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