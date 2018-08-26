Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 30° 28 Авг 21° 32° 29 Авг 22° 32°

ТЭК 26.08.2018 10:56

Премьер Грузии обсудил с главой BP Georgia работы по расширению Южно-Кавказского газопровода и перспективы сотрудничества

Грузия является одним из самых надежных партнеров British Petroleum в процессе реализации региональных проектов, заявил руководитель BP Georgia Крис Шлитер в субботу на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, на встрече были рассмотрены осуществляемые BP в Грузии крупные проекты, в которые британская компания инвестировала более $2 млрд, а также перспективы сотрудничества.

"Стороны обсудили процесс хода работ по расширению Южно-Кавказского газопровода в рамках второй фазы проекта "Шах-Дениз", а также роль нефтепровода Баку-Супса и Транскаспийского трубопровода в укреплении энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, была подчеркнута благоприятная инвестиционная среда в Грузии и запланированные правительством реформы, направленные на содействие инклюзивному экономическому росту, поощрение малого и среднего бизнеса.

Премьер-министр поблагодарил British Petroleum за крупные инвестиции и важные проекты, осуществляемые в Грузии, благодаря которым были трудоустроены до 6 тыс. человек, большинство из которых жители тех регионов, где реализуются проекты ВР.

Ранее сообщалось, что в результате реализации второй фазы проекта "Шах-Дениз" увеличивается пропускная способность Южно-Кавказского газопровода, что позволит транспортировать из Азербайджана через Грузию в Турцию в Европу еще как минимум 16 млрд куб. м природного газа в год. При этом Грузия с 2019-2020 годов за транзит будет получать дополнительные объемы газа по льготной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, BP, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Премьер Грузии и глава BP обсудили проект расширения Южно-Кавказского газопровода

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]