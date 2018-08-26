Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 78 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 78 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 78 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
В строительстве Транскаспийского газопровода должны быть заинтересованы покупатели газа - Алиев
Германские компании выполнили в Азербайджане заказов в госсекторе на сумму свыше $1 млрд - Алиев
Германия может стать «хорошим экономическим партнером» для Азербайджана - Меркель
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
4 человека погибли и 8 пострадали в ДТП в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Лукашенко заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшее время с участием глав правительств
Бельгийская полиция ведет расследование о конфискованном кокаине с якобы логотипом "Единой России" и комментариев не дает - представитель
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений