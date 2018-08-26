Алиев доволен уровнем отношений с Брюсселем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели обмен мнениями по вопросам развития демократии и сотрудничества в этом направлении.
«Мы с госпожой Канцлером в то же время провели обмен мнениями о демократии, защите прав человека и намерены продолжить наше сотрудничество в этой сфере», - заявил И.Алиев на совместной с А.Меркель пресс-конференции.
Президент выразил удовлетворение развитием отношений Баку с Евросоюзом.
«Обсуждались также связи Европейский Союз-Азербайджан, мы очень довольны развитием этих связей. В этом году был подписан документ о приоритетах партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном, и работа над большим соглашением ведется очень конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время переговоры успешно завершатся, и начнется новый период для сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном», - сказал И.Алиев.
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