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Внешняя политика 26.08.2018 11:02

Алиев доволен уровнем отношений с Брюсселем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели обмен мнениями по вопросам развития демократии и сотрудничества в этом направлении.

«Мы с госпожой Канцлером в то же время провели обмен мнениями о демократии, защите прав человека и намерены продолжить наше сотрудничество в этой сфере», - заявил И.Алиев на совместной с А.Меркель пресс-конференции.

Президент выразил удовлетворение развитием отношений Баку с Евросоюзом.

«Обсуждались также связи Европейский Союз-Азербайджан, мы очень довольны развитием этих связей. В этом году был подписан документ о приоритетах партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном, и работа над большим соглашением ведется очень конструктивно. Надеюсь, что в ближайшее время переговоры успешно завершатся, и начнется новый период для сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном», - сказал И.Алиев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]