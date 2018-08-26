Президент Афганистана отклонил заявления об отставке руководителей силовых структур страны

Главы силовых ведомств Афганистана подали президенту страны Мухаммаду Ашрафу Гани прошения об отставке, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы афганского государства Харун Чахансури.

Соответствующие заявления подали министр национальной обороны Тарик Шах Бахрами, министр внутренних дел Вайс Бармак и глава национальной безопасности Масум Станекзай.

Пресс-секретарь отметил, что их прошения главой государства были отклонены. Президент ждет от них предложений по улучшению ситуации с безопасностью.

Силовые структуры Афганистана и их руководители в последние дни подверглись жесткой критике со стороны политических, религиозных и общественных лидеров страны и были обвинены в недееспособности в связи с ухудшением ситуации в стране, и в частности, последними атаками на афганскую столицу.