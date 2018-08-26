Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в регионы принял в воскресенье участие в открытии ряда социальных объектов в Шемахинском и Исмаиллинском районах, сообщает сайт главы государства.
В селе Демирчи Шемахинского района И.Алиев открыл Демирчинский археологический музей.
Также президент открыл автомобильную дорогу Демирчи-Лахыдж протяженностью 22 км, объединяющую села Демирчи Шемахинского района и Лахыдж Исмаиллинского района.
Глава государства принял участие в церемонии открытия подачи газа в поселок Лахыдж Исмаиллинского района. Было отмечено, что газ впервые также поступит в соседние с Лахыджем села Арагит, Гендов, Намазгах, Гарагая.
И.Алиев открыл также в поселке Лахыдж новое здание средней общеобразовательной школы на 400 ученических мест.
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