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26.08.2018 11:17

Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в регионы принял в воскресенье участие в открытии ряда социальных объектов в Шемахинском и Исмаиллинском районах, сообщает сайт главы государства.

В селе Демирчи Шемахинского района И.Алиев открыл Демирчинский археологический музей.

Также президент открыл автомобильную дорогу Демирчи-Лахыдж протяженностью 22 км, объединяющую села Демирчи Шемахинского района и Лахыдж Исмаиллинского района.

Глава государства принял участие в церемонии открытия подачи газа в поселок Лахыдж Исмаиллинского района. Было отмечено, что газ впервые также поступит в соседние с Лахыджем села Арагит, Гендов, Намазгах, Гарагая.

И.Алиев открыл также в поселке Лахыдж новое здание средней общеобразовательной школы на 400 ученических мест.

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОНЫ, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]