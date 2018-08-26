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Дальнее зарубежье 26.08.2018 12:30

Все иммигранты с судна Diciotti сошли на берег Италии

Остававшиеся на борту судна Diciotti 137 иммигрантов сошли на берег в порту Катания на Сицилии, сообщает в воскресенье итальянский телеканал РАИ.

По его данным телеканала, иммигрантов сопровождали медики, сотрудники Международного комитета Красного Креста и другие волонтеры. Все были направлены на автобусах в центр временного размещения в городе Мессина (регион Сицилия).

Судно Diciotti с 177 иммигрантами на борту отправилось в сторону Сицилии после того, как мальтийские власти отказались принять его. Однако глава МВД Италии Маттео Сальвини разрешил сойти на берег только несовершеннолетним иммигрантам. Все остальные нелегалы в течение нескольких дней оставались на борту Diciotti и объявили голодовку.

Итальянские власти обрушились с критикой на европейские страны за то, что они не выполняют обязательств по приему иммигрантов, и пригрозили прекратить платить взносы в бюджет Евросоюза.

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Тэги: ИТАЛИЯ, СУДНО, ИММИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]