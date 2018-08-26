Все иммигранты с судна Diciotti сошли на берег Италии

Остававшиеся на борту судна Diciotti 137 иммигрантов сошли на берег в порту Катания на Сицилии, сообщает в воскресенье итальянский телеканал РАИ.
По его данным телеканала, иммигрантов сопровождали медики, сотрудники Международного комитета Красного Креста и другие волонтеры. Все были направлены на автобусах в центр временного размещения в городе Мессина (регион Сицилия).
Судно Diciotti с 177 иммигрантами на борту отправилось в сторону Сицилии после того, как мальтийские власти отказались принять его. Однако глава МВД Италии Маттео Сальвини разрешил сойти на берег только несовершеннолетним иммигрантам. Все остальные нелегалы в течение нескольких дней оставались на борту Diciotti и объявили голодовку.
Итальянские власти обрушились с критикой на европейские страны за то, что они не выполняют обязательств по приему иммигрантов, и пригрозили прекратить платить взносы в бюджет Евросоюза.
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