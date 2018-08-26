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Дальнее зарубежье 26.08.2018 11:36

Трамп выразил соболезнования семье Джона Маккейна

Президент Дональд Трамп выразил соболезнования близким сенатора Джона Маккейна, ушедшего из жизни на 82 году.

"Я выражаю глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!" - написал в своем "Твиттере" Д.Трамп.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на информацию помощника законодателя.

Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс американского руководства по многочисленным позициям.

Он являлся сенатором с 1987 года после ухода в отставку с военной службы, переизбирался на этом посту пять раз.

В 2017 году у сенатора врачи обнаружили опухоль мозга.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МАККЕЙН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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