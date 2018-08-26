Жертвами землетрясения на западе Ирана стали три человека, свыше 250 ранены

По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения в западной части Ирана, магнитуда которого составила 5,9, сообщает в воскресенье агентство "Тасним".

Еще не менее 253 человек получили ранения.

Землетрясение произошло в воскресенье утром в районе города Тазехабад (провинция Керманшах). Ранее агентство сообщило о двух жертвах, однако позднее стало известно, что землетрясение привело к гибели женщины, находившейся на восьмом месяце беременности.

В результате землетрясения несколько населенных пунктов в провинции Керманшах остались без электричества. Повторные сейсмические толчки тем временем ощутили жители города Селас-э-Бабаджани в той же провинции.

По сообщению Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а эпицентр располагался в 26 километрах к юго-западу от города Джаванруд.