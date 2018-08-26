Западные политики соболезнуют семье Маккейна

Лидеры ряда стран, американские политики, а также члены семьи Джона Маккейна сделали заявления в связи со смертью сенатора, передают в воскресенье американские СМИ.

"Мне очень повезло, что я прожила с любящим меня мужчиной в течение 38 лет. Он ушел из жизни так, как он хотел, в окружении людей, которые его любили, и в том месте, которое он любил", - написала супруга Дж.Маккейна Синди в Twitter.

Заявление в связи с кончиной Дж.Маккейна опубликовала и его дочь Меган.

"Я,- такая, какая я есть, - это заслуга моего отца. Теперь, когда он ушел из жизни, моя задача состоит в том, чтобы прожить в соответствии с примером, который он мне дал, в соответствии с его ожиданиями...Я буду любить тебя вечно, мой любимый отец", - отметила она на своей страничке в Twitter.

Соболезнования семье Дж.Маккейна выразил как нынешний лидер США Дональд Трамп, так и ряд бывших американских президентов.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Дж.Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Я и Мишель выражаем глубочайшие соболезнования Синди (жене Дж.Маккейна - ИФ) и всей его семье", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter бывшего президента США Барака Обамы.

"Чьи-то жизни кажутся настолько яркими, что сложно поверить в их конец. Чьи-то голоса настолько энергичные, что тяжело подумать о том, что они умолкают. Дж.Маккейн был человеком с непоколебимыми убеждениями и был величайшим патриотом", - подчеркнул Джордж Буш-младший.

"Он был одаренным и жестким политиком, и такого человека больше никогда не будет. Мои мысли и молитвы - с его женой Синди и всей семьей", - говорится в сообщении экс-госсекретаря США и претендента на пост президента на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Помимо этого, в связи с кончиной Дж.Маккейна сделали заявления ряд лидеров иностранных государств.

"Он выступал за Америку, которая является надежным и близким партнером (Германии - ИФ), которая по праву сильного берет на себя ответственность за других, а также в сложные моменты придерживается своих собственных ценностей и принципов. Мы сохраним его голос в памяти", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса, распространенном в Twitter министерства.

"Я очень огорчен смертью Дж.Маккейна, он был невероятным патриотом Америки и прекрасным союзником Израиля", - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Сенатор Дж.Маккейн был патриотом Америки и героем, чьи жертвы ради его страны, а также служба ради США в течение всей жизни были вдохновением для миллионов людей. Канадцы присоединяются сегодня к американцам, чтобы вспомнить жизнь (Дж.Маккейна - ИФ) и почтить его память", - отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Кроме того, соболезнования семье сенатора выразили ряд нынешних и бывших американских политиков.

"Дж.Маккейн был необычайным примером особенного человека, который прожил свою жизнь с присущей ему смелостью. Он любил свою страну, был патриотом и стал большой потерей для всех нас", - написала в Twitter бывший сенатор от штата Нью-Гэмпшир, член Республиканской партии Келли Эйотт.

"Он очень смело воспринял свой страшный диагноз", - отметил бывший советник Дж.Маккейна по внутренней политике Дуглас Хольц-Икин.

По данным телеканала "Фокс-ньюс", у Белого дома приспустили флаг США в связи со смертью Дж.Маккейна.

Ранее стало известно, что Дж.Маккейн скончался от рака в возрасте 81 года.

В июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

В минувшую пятницу семья Дж.Маккейна объявила, что он прекращает борьбу с раком.

"Он уже превзошел ожидания медиков (относительно того, сколько ему осталось жить - ИФ). Но прогрессирование болезни и непреклонно приближающийся возраст вынесли свой вердикт. Со своей сильной волей Дж.Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение", - говорилось в заявлении членов семьи американского сенатора.

Сенатор-республиканец Дж.Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс американского руководства по многочисленным позициям. Он являлся сенатором с 1987 года после ухода в отставку с военной службы, переизбирался на этом посту пять раз.