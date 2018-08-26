Тела погибших в горах Северной Осетии альпинистов спустили с горы в лагерь

Спасателям на вертолете удалось транспортировать тела альпинистов, обнаруженных в юго-западном кулуаре на горе Галдор в Северной Осетии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
"Для транспортировки тел был задействован вертолет "Еврокоптер" частной ставропольской компании. Для опознания тела спущены в альплагерь "Комы-арт", где находятся не только участники сборов, но и родственники. С близкими и знакомыми погибших альпинистов работают медики и психологи", - сказал собеседник агентства
Ранее сообщалось, что тела трех альпинистов, пропавших в горах Северной Осетии, обнаружены на юго-западном кулуаре горы Галдор в Ирафском районе. Альпинисты были участниками сборов Федерации альпинизма Кубани. Поиски начались 18 августа, тела были обнаружены 24 августа. Следователи начали доследственную проверку
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