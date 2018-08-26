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СНГ 26.08.2018 14:26

Тела погибших в горах Северной Осетии альпинистов спустили с горы в лагерь

Спасателям на вертолете удалось транспортировать тела альпинистов, обнаруженных в юго-западном кулуаре на горе Галдор в Северной Осетии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Для транспортировки тел был задействован вертолет "Еврокоптер" частной ставропольской компании. Для опознания тела спущены в альплагерь "Комы-арт", где находятся не только участники сборов, но и родственники. С близкими и знакомыми погибших альпинистов работают медики и психологи", - сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что тела трех альпинистов, пропавших в горах Северной Осетии, обнаружены на юго-западном кулуаре горы Галдор в Ирафском районе. Альпинисты были участниками сборов Федерации альпинизма Кубани. Поиски начались 18 августа, тела были обнаружены 24 августа. Следователи начали доследственную проверку

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Тэги: РОССИЯ, СЕВОСЕТИЯ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]