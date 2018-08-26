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СНГ 26.08.2018 14:55

Россиян не было среди пассажиров разбившегося в Болгарии автобуса - Ростуризм

Российских туристов не было среди пассажиров автобуса, который упал в субботу в Искырское ущелье, недалеко от Софии, сообщает в субботу пресс-служба Ростуризма.

"По данным болгарских властей, российских туристов среди погибших и пострадавших в ДТП нет", - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером в субботу в Искырском ущелье в 20 км от Софии. Как уточняет ведомство, в автобусе ехали на отдых жители города Божуриште. Автобус съехал с трассы и упал с высоты около 20 метров. В результате инцидента 16 человек погибли, 27 получили ранения. Авария произошла в условиях плохой погоды и низкой видимости.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, АВТОБУС, РОСТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]