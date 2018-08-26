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Регион 26.08.2018 16:33

Иранский парламент проголосовал за отставку министра финансов

Члены парламента Ирана проголосовали в пользу отставки министра экономики и финансов страны Масуда Карбасиана, сообщает в воскресенье иранское агентство "Мехр".

По данным агентства, 137 парламентариев отдали свои голоса за отставку министра, в то время как 121 были против такого шага. Два депутата воздержались от голосования.

В начале августа иранский парламент также проголосовал за отставку министра по делам кооперативов, труда и социального обеспечения Али Рабийи, который занимал этот пост с 2013 года.

Подобные решения со стороны законодательного органа Ирана происходят на фоне нестабильной экономической ситуации в стране, вызванной восстановлением санкций со стороны США и трудностей с ведением бизнеса с европейскими партнерами.

Президент Ирана Хасан Рухани в минувшую субботу в телеобращении призвал сограждан к единению в связи с ухудшающейся экономической ситуацией.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]