Иранский парламент проголосовал за отставку министра финансов

Члены парламента Ирана проголосовали в пользу отставки министра экономики и финансов страны Масуда Карбасиана, сообщает в воскресенье иранское агентство "Мехр".

По данным агентства, 137 парламентариев отдали свои голоса за отставку министра, в то время как 121 были против такого шага. Два депутата воздержались от голосования.

В начале августа иранский парламент также проголосовал за отставку министра по делам кооперативов, труда и социального обеспечения Али Рабийи, который занимал этот пост с 2013 года.

Подобные решения со стороны законодательного органа Ирана происходят на фоне нестабильной экономической ситуации в стране, вызванной восстановлением санкций со стороны США и трудностей с ведением бизнеса с европейскими партнерами.

Президент Ирана Хасан Рухани в минувшую субботу в телеобращении призвал сограждан к единению в связи с ухудшающейся экономической ситуацией.