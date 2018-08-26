Иранский парламент проголосовал за отставку министра финансов

Члены парламента Ирана проголосовали в пользу отставки министра экономики и финансов страны Масуда Карбасиана, сообщает в воскресенье иранское агентство "Мехр".
По данным агентства, 137 парламентариев отдали свои голоса за отставку министра, в то время как 121 были против такого шага. Два депутата воздержались от голосования.
В начале августа иранский парламент также проголосовал за отставку министра по делам кооперативов, труда и социального обеспечения Али Рабийи, который занимал этот пост с 2013 года.
Подобные решения со стороны законодательного органа Ирана происходят на фоне нестабильной экономической ситуации в стране, вызванной восстановлением санкций со стороны США и трудностей с ведением бизнеса с европейскими партнерами.
Президент Ирана Хасан Рухани в минувшую субботу в телеобращении призвал сограждан к единению в связи с ухудшающейся экономической ситуацией.
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