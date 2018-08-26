Министр обороны Ирана прибыл в Сирию на переговоры, в том числе с Асадом - СМИ

Глава министерства обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск с двухдневным визитом, сообщает в воскресенье агентство "Фарс".
"Мы надеемся, что мы сможем сыграть конструктивную роль в восстановлении Сирии", - сказал министр по прибытии в Сирию.
По данным агентства "Мехр", в аэропорту А.Хатами встретили представители военного ведомства Сирии, иранский военный атташе генерал Алинежад, а также посол Ирана в Сирии Джавад Торкабади.
Ожидается, что в ходе визита А.Хатами встретится с сирийским президентом Башаром Асадом, а также проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками из минобороны Сирии.
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