Министр обороны Ирана прибыл в Сирию на переговоры, в том числе с Асадом - СМИ

Глава министерства обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск с двухдневным визитом, сообщает в воскресенье агентство "Фарс".

"Мы надеемся, что мы сможем сыграть конструктивную роль в восстановлении Сирии", - сказал министр по прибытии в Сирию.

По данным агентства "Мехр", в аэропорту А.Хатами встретили представители военного ведомства Сирии, иранский военный атташе генерал Алинежад, а также посол Ирана в Сирии Джавад Торкабади.

Ожидается, что в ходе визита А.Хатами встретится с сирийским президентом Башаром Асадом, а также проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками из минобороны Сирии.