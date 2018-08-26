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Регион 26.08.2018 15:27

Министр обороны Ирана прибыл в Сирию на переговоры, в том числе с Асадом - СМИ

Глава министерства обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск с двухдневным визитом, сообщает в воскресенье агентство "Фарс".

"Мы надеемся, что мы сможем сыграть конструктивную роль в восстановлении Сирии", - сказал министр по прибытии в Сирию.

По данным агентства "Мехр", в аэропорту А.Хатами встретили представители военного ведомства Сирии, иранский военный атташе генерал Алинежад, а также посол Ирана в Сирии Джавад Торкабади.

Ожидается, что в ходе визита А.Хатами встретится с сирийским президентом Башаром Асадом, а также проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками из минобороны Сирии.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]