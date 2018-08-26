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Дальнее зарубежье 26.08.2018 16:01

В Афганистане ликвидирован один из лидеров ИГИЛ

Один из главарей группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ) в Афганистане Абу Саид Оракзай был ликвидирован на востоке страны, сообщает в воскресенье телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники.

"Лидер ИГ Сад Архаби, также известный как Абу Саид Оракзай, был убит в ходе авиаудара в провинции Нангархар", - говорится в сообщении телеканала.

По данным "Толо ньюс", в ходе операции ВВС страны также были ликвидированы 10 рядовых членов группировки.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИСЛАМИСТЫ, ЛИДЕР, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]