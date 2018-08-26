В Афганистане ликвидирован один из лидеров ИГИЛ

Один из главарей группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ) в Афганистане Абу Саид Оракзай был ликвидирован на востоке страны, сообщает в воскресенье телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники.
"Лидер ИГ Сад Архаби, также известный как Абу Саид Оракзай, был убит в ходе авиаудара в провинции Нангархар", - говорится в сообщении телеканала.
По данным "Толо ньюс", в ходе операции ВВС страны также были ликвидированы 10 рядовых членов группировки.
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