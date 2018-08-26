В Молдавии расследуется уголовное дело по подготовке массовых беспорядков, движение транспорта по центру перекрыто

МВД Молдавии возбудило уголовное дело по подготовке массовых беспорядков в ходе акции протеста в воскресенье, сообщил журналистам в воскресенье начальник Главного управления уголовного преследования Генерального инспектората полиции (ГИП) Григорий Мога.
По его словам, полиция заблаговременно получило информацию о готовящихся провокациях в ходе протестов, поэтому возбудило уголовное дело.
"По этому делу уже есть подозреваемые. Также выявлены граждане, которые в соцсетях подстрекают к насилию и массовым беспорядкам. Полиция предпринимает меры по предотвращению насилия", - заявил Г.Мога.
Он сообщил также, что накануне в полицию были приглашены главные организаторы протеста, которых проинформировали о деятельности полиции и об ответственности, которая на них лежит.
Главный специалист Центра мониторинга дорожного движения Павел Апостол отметил, что было принято решение на все время акции протеста прекратить движение транспорта по улицам, прилегающим к центральной площади Кишинева.
На вопрос, сколько полицейских будет задействовано в обеспечении правопорядка, представители ГИП ответили, что "их будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность".
Как передает корреспондент "Интерфакса", участники акций протеста в центре Кишинева мешают друг другу в проведении массовых манифестаций. Так, представители партии Шора пришли на площадь, чтобы сорвать акцию протеста правой оппозиции.
Несколько тысяч сторонников бизнесмена Илана Шора (супруга эстрадной исполнительницы Жасмин - ИФ) бурно приветствовали лидера партии, в то время как собирающиеся сторонники Движения национального сопротивления освистывали его.
Вице-председатель Партии Шора Марина Табуер заявила, что "люди пришли поддержать Илана Шора, показать, что вся Молдова его поддерживает".
"Благодаря Илану Шору и его поддержке мы радикально изменили ситуацию в городе Оргееве, мэром которого является Шор. Мы - единственные, кто думает о Молдавии и работает для Молдавии. И мы пришли сюда, чтобы сказать, что есть другая Европа - не та, которая поддерживает Майю Санду. Сегодня нас пришли поддержать депутат Европарламента и представитель Альянса европейских консерваторов и реформистов. Европа - с нами!", - заявила М.Таубер.
Исполнительный директор Альянса Европейских Консерваторов и Реформистов (АЕКР/ACRE) Ричард Милсом приветствовал собравшихся, заявив, что "консерваторы и реформисты поддерживают Партию Шора".
В свою очередь сам И.Шор поблагодарил за поддержку своих европейских партнеров.
"Благодаря этой поддержке, а также поддержке народа, мы продолжим хорошие дела для Молдавии. Мы будем ремонтировать дороги, открывать социальные магазины, а после победы на парламентских выборах цены в социальных магазинах снизятся еще на 20 процентов", - заявил И.Шор.
В то же время собравшиеся на проезжей части площади сторонники правой оппозиции скандировали "Воры!", "Долой Шора!". Они напомнили, что И.Шор уже осужден на 7,5 лет и является главным фигурантом дела о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.
К своим сторонникам обратилась лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Они призвала проявить терпимость, не поддаваться на провокации и не вступать в столкновения со сторонниками И.Шора. Майя Санду призвала дождаться, чтобы освободили площадь, а уже затем начать акцию протеста. Между двумя большими группами протестующих был выстроен плотный кордон из полицейских при полном снаряжении.
Сторонники правой оппозиции скандировали "Долой мафию!", после чего направились к памятнику Штефану чел Маре, чтобы перенести акцию протеста в сквер, прилегающий к центральной площади Кишинева. Они скандируют "Мы - народ!", "Мы не уступим!", "Плахотнюка - в тюрьму!", "Долой правительство!".
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