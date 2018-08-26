Ротару пишет, что проблемы со здоровьем уже позади

Певица София Ротару заявила в воскресенье, что чувствует себя хорошо.
Накануне башкирские СМИ сообщили, что 71-летняя С.Ротару была госпитализирована в реанимацию одной из больниц в Уфе.
"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!", - написала артистка на своей странице в Инстаграм.
В столице Башкирии С.Ротару, пишут СМИ, выступала на корпоративной вечеринке. Инцидент случился поздно вечером: у певицы поднялось давление.
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