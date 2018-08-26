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СНГ 26.08.2018 17:53

Ротару пишет, что проблемы со здоровьем уже позади

Певица София Ротару заявила в воскресенье, что чувствует себя хорошо.

Накануне башкирские СМИ сообщили, что 71-летняя С.Ротару была госпитализирована в реанимацию одной из больниц в Уфе.

"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!", - написала артистка на своей странице в Инстаграм.

В столице Башкирии С.Ротару, пишут СМИ, выступала на корпоративной вечеринке. Инцидент случился поздно вечером: у певицы поднялось давление.

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Тэги: РОССИЯ, РОТАРУ, САМОЧУВСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]