Лидеры Ирана и Катара обсудили развитие отношений, в том числе идею создания единого судоходного пути

Президент Ирана Хасан Рухани и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани провели телефонные переговоры, главной темой которых стало укрепление отношений между двумя странами, сообщает в воскресенье агентство "Мехр".
"Для того, чтобы укрепить отношения между Ираном и Катаром, есть значительное число областей и возможностей в политической и экономической сферах. На пути укрепления этих отношения нет никаких препятствий", - сказал Х.Рухани в ходе разговора.
В частности, президент Ирана высказался за "усиление портового и морского сотрудничества, а также за создание единого судоходного пути, что поможет увеличить объемы торговли между двумя странами".
"Иранские компании полностью готовы к тому, что предоставлять свои технические и инженерные услуги в Катаре, особенно в рамках проектов, которые относятся к приготовлению к Чемпионату мира по футболу в 2022 году (в Катаре - ИФ)", - подчеркнул Х.Рухани.
Президент Ирана также позитивно оценил стремление европейских стран, России, Китая, Турции, а также Катара сохранить иранскую ядерную сделку, от которой ранее в этом году отказались Соединенные Штаты.
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