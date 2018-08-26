Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9656 RUR   0.025 GBR   2.1793 TRY   0.2786

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 21° 32° 29 Авг 22° 31° 30 Авг 21° 30°

Регион 26.08.2018 18:20

Лидеры Ирана и Катара обсудили развитие отношений, в том числе идею создания единого судоходного пути

Президент Ирана Хасан Рухани и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани провели телефонные переговоры, главной темой которых стало укрепление отношений между двумя странами, сообщает в воскресенье агентство "Мехр".

"Для того, чтобы укрепить отношения между Ираном и Катаром, есть значительное число областей и возможностей в политической и экономической сферах. На пути укрепления этих отношения нет никаких препятствий", - сказал Х.Рухани в ходе разговора.

В частности, президент Ирана высказался за "усиление портового и морского сотрудничества, а также за создание единого судоходного пути, что поможет увеличить объемы торговли между двумя странами".

"Иранские компании полностью готовы к тому, что предоставлять свои технические и инженерные услуги в Катаре, особенно в рамках проектов, которые относятся к приготовлению к Чемпионату мира по футболу в 2022 году (в Катаре - ИФ)", - подчеркнул Х.Рухани.

Президент Ирана также позитивно оценил стремление европейских стран, России, Китая, Турции, а также Катара сохранить иранскую ядерную сделку, от которой ранее в этом году отказались Соединенные Штаты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КАТАР, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Катар не собирается "разжигать войну в регионе", вступив в конфликт с Ираном - министр обороны Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит Катар

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]