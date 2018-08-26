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СНГ 26.08.2018 16:23

Украина уже свыше 1 тыс. суток обходится без российского газа, утверждает Порошенко

Россия не поставит Украинское государство на колени газовым шантажом и заплатит за причиненные ему убытки, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом", - сказал П.Порошенко, выступая на церемонии пуска газа на газопроводе высокого давления в воскресенье в Авдеевке (Донецкая обл.).

Он высказал убеждение, что Россия заплатит Украине убытки в размере $4,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Глава государства также сказал, что несколько дней тому назад исполнилось 1000 дней, "как мы живем без российского газа в условиях эмбарго, который применила против нас Россия".

По словам П.Порошенко, с пуском газопровода семь близлежащих к Авдеевке сел "будут подключены к системе надежного газоснабжения".

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ГАЗ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]