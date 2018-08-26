Украина уже свыше 1 тыс. суток обходится без российского газа, утверждает Порошенко

Россия не поставит Украинское государство на колени газовым шантажом и заплатит за причиненные ему убытки, заявляет президент Украины Петр Порошенко.
"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом", - сказал П.Порошенко, выступая на церемонии пуска газа на газопроводе высокого давления в воскресенье в Авдеевке (Донецкая обл.).
Он высказал убеждение, что Россия заплатит Украине убытки в размере $4,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.
Глава государства также сказал, что несколько дней тому назад исполнилось 1000 дней, "как мы живем без российского газа в условиях эмбарго, который применила против нас Россия".
По словам П.Порошенко, с пуском газопровода семь близлежащих к Авдеевке сел "будут подключены к системе надежного газоснабжения".
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