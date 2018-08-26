На фестивале Echowaves в грузинском Анаклиа помощь врачей потребовалась 16 посетителям, один из них скончался

Сотрудники департамента криминальной полиции МВД Грузии задержали трех граждан Ирана по обвинению в реализации наркотиков в черноморском курортном поселке Анаклиа, где проходит фестиваль электронной музыки Echowaves, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
По информации МВД, двоим из них по 26 лет, а одному - 21 год. "Обвиняемых взяли с поличным, когда прямо на фестивальной территории они сбывали наркотики", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявляют, что при личном обыске у всех троих обнаружили наркотические вещества различного типа. Наркотики изъяли и при обыске дома, где временно проживали двое обвиняемых. Тип наркотиков установит экспертиза.
Следствие ведется по статье 260 УК Грузии (незаконное приобретение, хранение и реализация наркотических средств), что предусматривает лишение свободы сроком от шести до 11 лет.
Накануне МВД Грузии сообщило о задержании близ Анаклиа, во входящем в зону фестиваля Ганмухури, еще четырех человек, обвиняемых в наркопреступлении. Двое из них также являются гражданами Ирана, двое - граждане Грузии. У всех задержанных полиция изъяла различные наркотические вещества.
При этом, как сообщили журналистам в Минздраве Грузии, 25 августа и с утра воскресенья с фестиваля электронной музыки в Анаклиа за скорой медицинской помощью обратились 16 человек. Девяти из них, у которых наблюдались признаки отравления неустановленными веществами, а также алкогольной интоксификации, потребовалась госпитализация, а остальным помощь была оказана на месте, в медпунктах фестиваля.
Одного из посетителей фестиваля спасти, к сожалению, не удалось. В ночь на субботу 21-летний мужчина, гражданин Грузии, с сильной наркоинтексикацией погиб по пути в больницу в карете скорой помощи.
Для установления причины смерти назначена соответствующая экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).
Фестиваль электронной музыки Echowaves открылся в Анаклиа 23 августа и завершится 26 августа. Он проводится в первый раз. В прошлом году там проводился скандально известный международный фестиваль электронной музыки GEM Fest, во время которого погибла 22-летняя девушка. Причиной смерти назвали наркотическую интоксикацию.
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