Тысячи сторонников правой оппозиции Молдавии пикетируют резиденцию президента, здания парламента, КС и спецслужб

Участники акции протеста правой оппозиции в Молдавии проводят марш протеста по улицам Кишинева. Как передает корреспондент "Интерфакса", тысячи манифестантов идут колонной по центральному проспекту имени Штефана чел Маре.
"Мы идем "маршем свободы" по центральным улицам Кишинева, чтобы остановиться и пикетировать государственные учреждения, которые были захвачены мафией", - сказал лидер партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе.
Участники марша остановились у резиденции президента, у здания парламента, Конституционного суда, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией. Во время пикетирования учреждений манифестанты скандируют "Воры!", "В тюрьму!", "Долой мафию!", "Свобода!", "Мы - народ!", "Мы не уступим!". Они держат флаги Молдавии и Европейского союза, бьют в барабаны, стучат в консервные банки и пустые ведра, свистят. В марше принимают участие несколько тысяч человек, еще примерно столько же остались на центральной площади города.
Председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду призвала перед началом марша не поддаваться на провокации и не допустить столкновений со сторонниками партии Шора, которые в воскресенье также вышли на площадь по призыву предпринимателя. После короткого митинга партии Шора его сторонники разошлись, так и не дождавшись начала митинга правых.
Организаторы манифестации правых сил заявили, что они вернутся на центральную площадь Кишинева после проведения марша.
Центр Кишинева полностью перекрыт для движения транспорта. Тысячи полицейских следят за общественным порядком, но в действия манифестантов не вмешиваются. Они выстроили кордоны на центральной площади в начале акций протеста, чтобы не допустить столкновений сторонников и противников правой оппозиции.
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