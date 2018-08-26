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СНГ 26.08.2018 19:36

Порошенко рассчитывает на помощь стран ЕС в восстановлении инфраструктуры городов Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко намерен призвать страны Европейского Союза взять шефство над восстановлением конкретных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

"Украинские послы будут заниматься несколькими очень важными вещами - мобилизацией средств мира для восстановления инфраструктуры Донбасса", - сказал П.Порошенко в воскресенье в Авдеевке (Донецкая обл.).

Он отметил, что собранные средства пойдут в том числе и на строительство дорог в Донбассе.

По словам главы государства, руководство Украины и ее дипломатические представительства будут делать всё, "чтобы каждая страна Европейского Союза взяла на себя ответственность по восстановлению конкретного населенного пункта на Донбассе - в Донецкой и Луганской областях".

Также П.Порошенко отметил, что в Авдеевку в воскресенье прибыли руководители диппредставительств Украины в ряде стран, с которыми он намерен обсудить этот вопрос.

"Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и селами Донбасса", - сказал позже он.

П.Порошенко выступил с предложением: "Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция - за Мариуполь, пусть Великобритания - за Волноваху, пусть другие страны возьмут (ответственность за) Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку".

По словам президента, такой патронаж будет хорошим символом, "если люди будут инвестировать восстановление нормальной жизни на Донбассе, они будут понимать тот уровень проблем, который сегодня касается нас. И я убежден, что мы должны срочно организовать эту работу".

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ПОРОШЕНКО, ЗАПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]