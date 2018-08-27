Ущерб от летних наводнений в Китае оценивается почти в $4 млрд - СМИ

Наводнения, вызванные тайфунами и ливнями в Китае летом нынешнего года, нанесли ущерб, который оценивается в 25,9 млрд юаней ($3,8 млрд), сообщила китайская англоязычная газета China Daily.
Более других пострадала восточная провинция Шаньдун, экономике которой нанесен ущерб в 10 млрд юаней ($1,45 млрд), говорится в сообщении.
Власти провинции опасаются вспышки инфекционных заболеваний, в связи с чем пострадавшие от наводнений районы опрыскиваются с помощью дронов антисептиками. Одновременно специальные отряды занимаются захоронениями в известковых ямах трупов погибших животных.
Всего в провинции во время наводнений из опасных районов были эвакуированы сотни тысяч жителей.
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