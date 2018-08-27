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Дальнее зарубежье 27.08.2018 08:56

Ущерб от летних наводнений в Китае оценивается почти в $4 млрд - СМИ

Наводнения, вызванные тайфунами и ливнями в Китае летом нынешнего года, нанесли ущерб, который оценивается в 25,9 млрд юаней ($3,8 млрд), сообщила китайская англоязычная газета China Daily.

Более других пострадала восточная провинция Шаньдун, экономике которой нанесен ущерб в 10 млрд юаней ($1,45 млрд), говорится в сообщении.

Власти провинции опасаются вспышки инфекционных заболеваний, в связи с чем пострадавшие от наводнений районы опрыскиваются с помощью дронов антисептиками. Одновременно специальные отряды занимаются захоронениями в известковых ямах трупов погибших животных.

Всего в провинции во время наводнений из опасных районов были эвакуированы сотни тысяч жителей.

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Тэги: КИТАЙ, НАВОДНЕНИЯ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]