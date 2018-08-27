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Дальнее зарубежье 27.08.2018 09:14

Трамп не дал согласие на публикацию хвалебного пресс-релиза в память о скончавшемся сенаторе Маккейне - газета

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам в Белом доме, что хотел бы ограничиться публикацией в твиттере сообщения с соболезнованиями в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна и не одобрил публикацию пресс-релиза с перечислениями заслуг покойного, сообщила газета Washington Post.

Пресс-релиз, как сообщил на условиях анонимности один из сотрудников аппарата президента, был ранее подготовлен пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс и другими помощниками Д.Трампа заранее и лишь отредактирован после получения сообщения о кончине Дж.Маккейна.

"Однако Трамп сказал помощникам, что вместо хвалебного пресс-релиза, который так и не был распространен, хочет ограничиться коротким сообщением в твиттере", - сообщило издание.

В результате Д.Трамп в твиттере только выразил соболезнования родным и близким Дж.Маккейна.

До своей кончины сенатор выступал с резкой критикой политики нынешнего президента и даже просил семью не приглашать Д.Трампа на свои похороны.

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Тэги: ТРАМП, МАККЕЙН, РЕЛИЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]