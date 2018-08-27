Трамп не дал согласие на публикацию хвалебного пресс-релиза в память о скончавшемся сенаторе Маккейне - газета

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам в Белом доме, что хотел бы ограничиться публикацией в твиттере сообщения с соболезнованиями в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна и не одобрил публикацию пресс-релиза с перечислениями заслуг покойного, сообщила газета Washington Post.
Пресс-релиз, как сообщил на условиях анонимности один из сотрудников аппарата президента, был ранее подготовлен пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс и другими помощниками Д.Трампа заранее и лишь отредактирован после получения сообщения о кончине Дж.Маккейна.
"Однако Трамп сказал помощникам, что вместо хвалебного пресс-релиза, который так и не был распространен, хочет ограничиться коротким сообщением в твиттере", - сообщило издание.
В результате Д.Трамп в твиттере только выразил соболезнования родным и близким Дж.Маккейна.
До своей кончины сенатор выступал с резкой критикой политики нынешнего президента и даже просил семью не приглашать Д.Трампа на свои похороны.
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