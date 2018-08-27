Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов

Шамахинский Сафари-парк с сентября 2018 года начнет принимать школьников, с октября - туристов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 26 августа побывали в Шамахинском Сафари-парке.
По словам директора ООО «Aзер Эков» Тофига Гасанова, парк создан 2 октября 2017 года на территории площадью 620 гектаров в горно-лесном массиве Пиркули. При создании парка в нем обитали 790 голов животных – такие генетически ценные животные как благородный марал, лань и муфлон. В результате принятых селекционных и ветеринарных мер в настоящее время численность этих животных превысила 1 тыс.
На основании соглашения, достигнутого с Министерством образования, с сентября в конце каждой недели для школьников будут проводиться туры в Сафари-парк. Прогулка по территории для школьников будет бесплатной.
Также завершается подготовка к приему туристов. С октября в парк будут организовываться туристические поездки.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев доволен уровнем отношений с Брюсселем
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 78 раз - Минобороны Азербайджана
Госинвестиции и кредиты на создание агропарков в Азербайджане превысили 329 млн манатов
Нефть стабильна после существенного недельного скачка, Brent торгуется на уровне $75,82 за баррель
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Около половины жителей сирийского города Аль-Диабия в провинции Дамаск вернулись домой после освобождения от боевиков
Два таджикских лесника погибли в результате обстрела с территории Афганистана
Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в Джексонвилле
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений