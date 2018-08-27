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Это интересно 27.08.2018 09:32

Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов

Шамахинский Сафари-парк с сентября 2018 года начнет принимать школьников, с октября - туристов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 26 августа побывали в Шамахинском Сафари-парке.

По словам директора ООО «Aзер Эков» Тофига Гасанова, парк создан 2 октября 2017 года на территории площадью 620 гектаров в горно-лесном массиве Пиркули. При создании парка в нем обитали 790 голов животных – такие генетически ценные животные как благородный марал, лань и муфлон. В результате принятых селекционных и ветеринарных мер в настоящее время численность этих животных превысила 1 тыс.

На основании соглашения, достигнутого с Министерством образования, с сентября в конце каждой недели для школьников будут проводиться туры в Сафари-парк. Прогулка по территории для школьников будет бесплатной.

Также завершается подготовка к приему туристов. С октября в парк будут организовываться туристические поездки.

А.Азизов

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Тэги: ПАРК, ТУРИСТЫ, ПРИЕМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]