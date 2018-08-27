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Дальнее зарубежье 27.08.2018 09:52

Китайский авианосец собственного производства вышел в море на вторые ходовые испытания - СМИ

Авианосец китайского производства (тип 001А) в минувшее воскресенье вышел в море из судостроительной верфи порта Даляня для проведения второго этапа испытаний, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.

Это вторые ходовые испытания корабля, первые он проходил 13-18 мая текущего года и вернулся для доработки на верфь 23 мая.

"В ходе вторых испытаний основное внимание будет уделено вопросам устранения недостатков, которые выявились во время первого плавания", - заявил изданию китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

Еще один китайский эксперт Чжан Е сообщил газете, что в ходе вторых испытаний "будут подвергнуты проверке радары, система навигации и основные системы вооружения".

Он отметил, что на последующие испытания авианосец должен выйти с самолетами и вертолетами на борту и по их итогам поступит на вооружение в ВМС КНР.

Издание сообщило также, что авианосец вышел в море через несколько дней после того, как на ходовые испытания вышел противоракетный эсминец водоизмещением 10 тыс. тонн типа 055.

Еще несколько аналогичных эсминцев уже строятся в Китае, ожидается, что на вооружение китайского флота поступит не менее 10 таких кораблей.

По мнению экспертов, отмечает Global Times, проходящие испытания авианосец и эсминец могут войти в авианосную ударную группировку ВМС Китая.

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Тэги: КИТАЙ, АВИАНОСЕЦ, ИСПЫТАНИЯ, ПЛАВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]