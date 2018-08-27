Китайский авианосец собственного производства вышел в море на вторые ходовые испытания - СМИ

Авианосец китайского производства (тип 001А) в минувшее воскресенье вышел в море из судостроительной верфи порта Даляня для проведения второго этапа испытаний, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.
Это вторые ходовые испытания корабля, первые он проходил 13-18 мая текущего года и вернулся для доработки на верфь 23 мая.
"В ходе вторых испытаний основное внимание будет уделено вопросам устранения недостатков, которые выявились во время первого плавания", - заявил изданию китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
Еще один китайский эксперт Чжан Е сообщил газете, что в ходе вторых испытаний "будут подвергнуты проверке радары, система навигации и основные системы вооружения".
Он отметил, что на последующие испытания авианосец должен выйти с самолетами и вертолетами на борту и по их итогам поступит на вооружение в ВМС КНР.
Издание сообщило также, что авианосец вышел в море через несколько дней после того, как на ходовые испытания вышел противоракетный эсминец водоизмещением 10 тыс. тонн типа 055.
Еще несколько аналогичных эсминцев уже строятся в Китае, ожидается, что на вооружение китайского флота поступит не менее 10 таких кораблей.
По мнению экспертов, отмечает Global Times, проходящие испытания авианосец и эсминец могут войти в авианосную ударную группировку ВМС Китая.
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