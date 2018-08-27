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АПК 27.08.2018 10:12

Госинвестиции и кредиты на создание агропарков в Азербайджане превысили 329 млн манатов

Госинвестиции и льготные кредиты на создание в Азербайджане агропарков составили 329,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Госинвестиции в коммунальную и мелиоративную инфраструктуру при создании в регионах страны агропарков составили 218 млн манатов. Кроме этого, на создание 17 агропарков выделены льготные кредиты на сумму 111,2 млн манатов", - отметили в ведомстве.

Помимо этого, для обеспечения деятельности агропарков предпринимателям также выданы документы о поощрении инвестиций (ДПИ) на реализацию 25 проектов, инвестиции в которые оцениваются 563,5 млн манатов.

"В целом, в настоящее время ведутся работы по созданию 45 агропарков в 30 районах страны. Общая площадь этих агропарков составит 192,2 тыс. га. Суммарные инвестиции в их создание оцениваются свыше 1,4 млрд манатов", - подчеркнули в Минэкономики.

Уже завершился первый этап создания четырех агропарков, до конца 2018 года число введенных в строй агропарков достигнет 14.

А.Азизов

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Тэги: АГРОПАРКИ, ГОСИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]