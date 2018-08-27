Глава BIS подверг критике торговую политику США

Отступление от глобализации и усиление протекционизма сведет на нет десятилетия экономического прогресса по всему миру, полагает глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс.

Выступая на симпозиуме экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, А.Карстенс сфокусировался на торговой политике президента США Дональда Трампа как на примере действий, которые угрожают спровоцировать усиление инфляции и безработицы в США и по всему миру.

"Парадокс в том, что США начинают чинить препятствия в тот момент, когда их экономика движется вперед на всех оборотах", - цитирует А.Карстенса Dow Jones.

"В долгосрочной перспективе протекционизм принесет не пользу, а лишь боль. Причем не только Соединенным Штатам, но и нам всем", - заявил А.Карстенс, ранее занимавший пост главы Центрального банка Мексики.

Неопределенность в отношении торговой политики США вызывает все больше опасений у экспертов. С начала текущего года администрация Д.Трампа ввела повышенные тарифы на экспортные товары стоимостью в несколько десятков миллиардов долларов.

Американский президент рассматривает введение дополнительных пошлин как способ подтолкнуть другие страны к снижению их торговых барьеров и, в некоторых случаях, как способ сократить конкуренцию со стороны зарубежных компаний.

Переговоры между США и КНР, прошедшие на прошлой неделе, не показали сигналов прогресса. В связи с этим, растет вероятность того, что США введет в действие план дополнительных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд.

Тем временем, в переговорах с Мексикой США, возможно, сумеют прийти к консенсусу.

Вашингтон и Мехико могут уже в понедельник достичь соглашения по ключевым вопросам, отсутствие консенсуса по которым задерживало пересмотр соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщил министр экономики Ильдефонсо Гуахардо Вильяреаль газете The Wall Street Journal.

Эксперты считают, что низкие барьеры для мировой торговли и инвестиций ограничивают потребительские цены и способствуют притоку капитала в наиболее эффективные компании и отрасли, способствуя процветанию экономики. Многие опасаются, что действия Д.Трампа, провоцирующие торговых партнеров США на принятие ответных мер, в конечном итоге приведут к глобальной торговой войне.

Анализ, проведенный BIS, показывает, что в результате аннулирования НАФТА "проигравшие будут во всех трех странах", участвующих в соглашении.

"Хотя повышение торговых барьеров может защитить некоторые из домашних отраслей от конкуренции, увеличение зарплат, которое произойдет в результате этого, будет более чем нивелировано разрушительным воздействием потери экспортных возможностей и повышением закупочных цен импортных товаров для производителей", - заявил А.Карстенс.

Он также подчеркнул наличие риска цепной реакции в плане непреднамеренных финансовых последствий.

Дополнительные пошлины, по его словам, поддержат доллар либо за счет стимулирования инфляции и, соответственно, более быстрого ужесточения политики Федрезервом, либо за счет ослабления валют государств, в отношении которых вводятся торговые ограничения.

Связанные с этим риски высоки, учитывая, что объем заимствований зарубежных государств и компаний в иностранной валюте составляет порядка $11,5 мтрлн.

"Регуляторам развитых стран не стоит сбрасывать со счетов растущие свидетельства того, что резкое ослабление валют приводит к сокращению инвестиций и ослаблению подъема в emerging markets. Последствия этого чувствуют все, поскольку ослабление экономической активности сокращает спрос на товары, поставляемые развитыми странами", - отметил А.Карстенс.