Глава BIS подверг критике торговую политику США

Отступление от глобализации и усиление протекционизма сведет на нет десятилетия экономического прогресса по всему миру, полагает глава Банка международных расчетов (BIS) Агустин Карстенс.
Выступая на симпозиуме экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, А.Карстенс сфокусировался на торговой политике президента США Дональда Трампа как на примере действий, которые угрожают спровоцировать усиление инфляции и безработицы в США и по всему миру.
"Парадокс в том, что США начинают чинить препятствия в тот момент, когда их экономика движется вперед на всех оборотах", - цитирует А.Карстенса Dow Jones.
"В долгосрочной перспективе протекционизм принесет не пользу, а лишь боль. Причем не только Соединенным Штатам, но и нам всем", - заявил А.Карстенс, ранее занимавший пост главы Центрального банка Мексики.
Неопределенность в отношении торговой политики США вызывает все больше опасений у экспертов. С начала текущего года администрация Д.Трампа ввела повышенные тарифы на экспортные товары стоимостью в несколько десятков миллиардов долларов.
Американский президент рассматривает введение дополнительных пошлин как способ подтолкнуть другие страны к снижению их торговых барьеров и, в некоторых случаях, как способ сократить конкуренцию со стороны зарубежных компаний.
Переговоры между США и КНР, прошедшие на прошлой неделе, не показали сигналов прогресса. В связи с этим, растет вероятность того, что США введет в действие план дополнительных пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд.
Тем временем, в переговорах с Мексикой США, возможно, сумеют прийти к консенсусу.
Вашингтон и Мехико могут уже в понедельник достичь соглашения по ключевым вопросам, отсутствие консенсуса по которым задерживало пересмотр соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщил министр экономики Ильдефонсо Гуахардо Вильяреаль газете The Wall Street Journal.
Эксперты считают, что низкие барьеры для мировой торговли и инвестиций ограничивают потребительские цены и способствуют притоку капитала в наиболее эффективные компании и отрасли, способствуя процветанию экономики. Многие опасаются, что действия Д.Трампа, провоцирующие торговых партнеров США на принятие ответных мер, в конечном итоге приведут к глобальной торговой войне.
Анализ, проведенный BIS, показывает, что в результате аннулирования НАФТА "проигравшие будут во всех трех странах", участвующих в соглашении.
"Хотя повышение торговых барьеров может защитить некоторые из домашних отраслей от конкуренции, увеличение зарплат, которое произойдет в результате этого, будет более чем нивелировано разрушительным воздействием потери экспортных возможностей и повышением закупочных цен импортных товаров для производителей", - заявил А.Карстенс.
Он также подчеркнул наличие риска цепной реакции в плане непреднамеренных финансовых последствий.
Дополнительные пошлины, по его словам, поддержат доллар либо за счет стимулирования инфляции и, соответственно, более быстрого ужесточения политики Федрезервом, либо за счет ослабления валют государств, в отношении которых вводятся торговые ограничения.
Связанные с этим риски высоки, учитывая, что объем заимствований зарубежных государств и компаний в иностранной валюте составляет порядка $11,5 мтрлн.
"Регуляторам развитых стран не стоит сбрасывать со счетов растущие свидетельства того, что резкое ослабление валют приводит к сокращению инвестиций и ослаблению подъема в emerging markets. Последствия этого чувствуют все, поскольку ослабление экономической активности сокращает спрос на товары, поставляемые развитыми странами", - отметил А.Карстенс.
Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет 28 августа мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Премьер Грузии обсудит в Азербайджане вопросы сотрудничества
Госнефтефонд завершил в 2017г процесс доставки в Азербайджан золота, приобретенного в 2012-2013гг
Iteca Caspian проведет до конца 2018г в Азербайджане 11 международных выставок
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
Brücke GmbH стал европейским партнером Caspian Energy Forum Baku-2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений