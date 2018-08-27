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СНГ 27.08.2018 14:13

Минобороны Таджикистана отрицает авиаудары по территории Афганистана - СМИ

Таджикская авиация не наносила удар по территории Афганистана, заявил изданию "Азия-Плюс" источник в Министерстве обороны Таджикистана.

"Информация о якобы нанесении авиаудара со стороны Таджикистана по территории Афганистана не соответствует действительности. Мы не имеем права наносить авиаудары по чужой территории. Если даже такая необходимость возникает, сначала созывается штаб ОДКБ, на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара. И после длительных консультаций военных ведомств может быть принято такое решение", - сказал собеседник издания.

Перед этим начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил "Интерфаксу", что пограничники проводят на границе с Афганистаном операцию по ликвидации вторгшейся на территорию страны группы вооруженных афганцев.

По его данным, днем в минувшее воскресенье в зоне ответственности пограничного отряда "Хамадони" неизвестная вооруженная группа афганцев численностью 10-12 человек незаконно пересекла государственную границу и вторглась на территорию республики на расстояние 50-100 метров. Боевики обстреляли из автоматов и гранатометов автомашину, в которой находились трое граждан Таджикистана - сотрудников лесхоза. Двое из них погибли, третьему удалось сбежать.

Он отметил, что в пограничном отряде "Хамадони" объявлена "тревога", в настоящее время идет операция по обнаружению и ликвидации неизвестной афганской вооруженной группы.

Между тем власти северо-восточной афганской провинции Тахар утверждают, что два военных вертолета с территории Таджикистана нанесли удары в уезде Даргад, в результате чего было убито шесть боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России), еще двое ранены.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, АФГАНИСТАН, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]