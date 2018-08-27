Макрон говорит о первых успехах совместного с Россией механизма по координации в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что совместный с Россией механизм по координации действий в Сирии работает и приносит первые положительные результаты.
"Механизм по координации, созданный в Санкт-Петербурге совместно с Россией, принес свои первые плоды", - сказал французский лидер в понедельник, выступая в Париже перед французскими послами.
Э.Макрон отметил, что, в частности, прогресс достигнут по гуманитарному вопросу.
По его словам, гуманитарная помощь успешно оказывается при посредничестве неправительственных гуманитарных организаций, действующих в Сирии.
В мае этого года Э.Макрон встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где проходил международный экономический форум. В ходе переговоров стороны, в частности, обсуждали сирийский вопрос. Тогда президенты согласовали совместный проект по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.
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