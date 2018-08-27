Франция готова наносить новые удары по Сирии в ответ на применение Дамаском химоружия - Макрон

Французские военные будут готовы к нанесению новых ударов по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия", - сказал он в ходе выступления перед французскими послами, напомнив, что ранее Париж уже нанес удары по Сирии.