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Дальнее зарубежье 27.08.2018 14:05

Франция готова наносить новые удары по Сирии в ответ на применение Дамаском химоружия - Макрон

Французские военные будут готовы к нанесению новых ударов по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия", - сказал он в ходе выступления перед французскими послами, напомнив, что ранее Париж уже нанес удары по Сирии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]