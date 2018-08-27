Макрон ожидает от России и Турции усиления давления на Дамаск для политического урегулирования сирийского конфликта

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта.

"Я много в этом плане ожидаю от России и Турции", - заявил он в ходе выступления перед французскими послами, говоря о необходимости усиления давления на сирийское руководство.

По словам президента, в настоящее время Дамаск не демонстрирует стремления к политическому урегулированию.

При этом Э.Макрон подчеркнул, что конечное решение сирийской проблемы должно быть политическим.