Макрон ожидает от России и Турции усиления давления на Дамаск для политического урегулирования сирийского конфликта

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта.
"Я много в этом плане ожидаю от России и Турции", - заявил он в ходе выступления перед французскими послами, говоря о необходимости усиления давления на сирийское руководство.
По словам президента, в настоящее время Дамаск не демонстрирует стремления к политическому урегулированию.
При этом Э.Макрон подчеркнул, что конечное решение сирийской проблемы должно быть политическим.
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