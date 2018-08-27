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Дальнее зарубежье 27.08.2018 15:06

Макрон ожидает от России и Турции усиления давления на Дамаск для политического урегулирования сирийского конфликта

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта.

"Я много в этом плане ожидаю от России и Турции", - заявил он в ходе выступления перед французскими послами, говоря о необходимости усиления давления на сирийское руководство.

По словам президента, в настоящее время Дамаск не демонстрирует стремления к политическому урегулированию.

При этом Э.Макрон подчеркнул, что конечное решение сирийской проблемы должно быть политическим.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]