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Дальнее зарубежье 27.08.2018 14:47

Китай учредил Экспертный комитет по международным коммерческим делам при верховном суде

Верховный народный суд КНР учредил Экспертный комитет по международным коммерческим делам, главная цель которого - содействие урегулированию международных коммерческих споров путем посредничества, арбитража и судебного процесса, говорится в сообщении на сайте китайского верховного суда.

Кроме того, комитет, в состав которого вошли 32 эксперта из Китая и других стран, призван активизировать международное сотрудничество и помочь работе судов по международным коммерческим делам.

Как сообщает агентство "Синьхуа", среди членов первого состава экспертного комитета - руководители ведущих международных организаций, эксперты-юристы, известные ученые, опытные судьи и адвокаты, которые представляют различные страны, районы и правовые системы.

В конце июня Верховный народный суд КНР создал два суда по международным коммерческим делам - в Шэньчжэне и Сиане, двух крупных торгово-промышленных и финансовых центрах страны.

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Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ, СУД, ЭКСПЕРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]