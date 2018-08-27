Китай учредил Экспертный комитет по международным коммерческим делам при верховном суде

Верховный народный суд КНР учредил Экспертный комитет по международным коммерческим делам, главная цель которого - содействие урегулированию международных коммерческих споров путем посредничества, арбитража и судебного процесса, говорится в сообщении на сайте китайского верховного суда.
Кроме того, комитет, в состав которого вошли 32 эксперта из Китая и других стран, призван активизировать международное сотрудничество и помочь работе судов по международным коммерческим делам.
Как сообщает агентство "Синьхуа", среди членов первого состава экспертного комитета - руководители ведущих международных организаций, эксперты-юристы, известные ученые, опытные судьи и адвокаты, которые представляют различные страны, районы и правовые системы.
В конце июня Верховный народный суд КНР создал два суда по международным коммерческим делам - в Шэньчжэне и Сиане, двух крупных торгово-промышленных и финансовых центрах страны.
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