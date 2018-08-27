Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт томатов на 10%

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал томатов на $139 млн 964,53 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.
"В I-ом полугодии Азербайджан экспортировал 136,056 тыс. тонн томатов на сумму $139 млн 964,53 тыс. По сравнению с январем-июнем 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился на 10,2%, в стоимостном - на 15,7%", - сказали в правительстве.
Основным импортером томатов в отчетном периоде являлась Россия. Так в январе-июне 2018 года в Россию экспортировано 135,702 тыс. тонн (99,7% всего экспорта - ИФ) на сумму $139 млн 610,45 тыс. По сравнению с январем-июнем 2017 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 10%, в стоимостном - на 15,6%.
В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.
Б.Рустамбеков
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