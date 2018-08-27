Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9753 RUR   0.0252 GBR   2.1849 TRY   0.283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 21° 32° 29 Авг 21° 31° 30 Авг 21° 30°

АПК 27.08.2018 14:18

Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт томатов на 10%

Азербайджан в I-ом полугодии 2018 года экспортировал томатов на $139 млн 964,53 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

"В I-ом полугодии Азербайджан экспортировал 136,056 тыс. тонн томатов на сумму $139 млн 964,53 тыс. По сравнению с январем-июнем 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился на 10,2%, в стоимостном - на 15,7%", - сказали в правительстве.

Основным импортером томатов в отчетном периоде являлась Россия. Так в январе-июне 2018 года в Россию экспортировано 135,702 тыс. тонн (99,7% всего экспорта - ИФ) на сумму $139 млн 610,45 тыс. По сравнению с январем-июнем 2017 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 10%, в стоимостном - на 15,6%.

В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТОМАТЫ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в I квартале 2018г увеличил экспорт томатов на 41% Глава ГТК Азербайджана не ожидает проблем с экспортом томатов в Россию в 2018 году Азербайджан в январе-сентябре 2017г увеличил экспорт томатов в Россию в 1,5 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]