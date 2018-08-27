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Дальнее зарубежье 27.08.2018 14:19

Макрон говорит, что сирийцы должны сами решить, кто будет их лидером, но считает ошибкой сохранение власти Асадом

Ни одна страна не должна указывать сирийцам, кто должен ими руководить, однако народ этой страны нуждается в международной помощи в создании подходящих условий для выбора будущих лидеров, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Ни Франция, ни какая бы то ни было другая страна не должна указывать, кто должен руководить Сирией, - заявил президент в понедельник на встрече с французскими послами. - Однако наш долг в том, чтобы создать условия, в которых сирийский народ сможет решить этот вопрос".

По мнению президента Франции, международному сообществу необходимо помочь Сирии внести изменения в конституцию и систему выборов.

Э.Макрон также отметил, что никогда не настаивал на уходе президента Сирии Башара Асада в обмен на оказание стране гуманитарной помощи. В то же время президент Франции предположил, что сохранение в будущем власти в руках Б.Асада "было бы нехорошей ошибкой", так как, по утверждению Э.Макрона, президент Сирии виновен в зверствах против собственного народа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]