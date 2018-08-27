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Дальнее зарубежье 27.08.2018 15:45

Меркель может посетить Литву в сентябре

Литва и Германия ведут согласование визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вильнюс.

О том, что 14 сентября А.Меркель планирует посетить Литву, сообщил на фестивале идей "Пикник свободы" в Каунасе член комитета по иностранным делам литовского сейма Жигимантас Павилёнис.

В администрации президента Литвы подтвердили агентству BNS, что такой визит согласовывается.

"Могу подтвердить, что такой визит согласовывается. Когда будут согласованы все детали, мы проинформируем более подробно", - заявила BNS советник президента Дайва Ульбинайте.

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Тэги: ЛИТВА, МЕРКЕЛЬ, ВИЗИТ, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]