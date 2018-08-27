Меркель может посетить Литву в сентябре

Литва и Германия ведут согласование визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вильнюс.

О том, что 14 сентября А.Меркель планирует посетить Литву, сообщил на фестивале идей "Пикник свободы" в Каунасе член комитета по иностранным делам литовского сейма Жигимантас Павилёнис.

В администрации президента Литвы подтвердили агентству BNS, что такой визит согласовывается.

"Могу подтвердить, что такой визит согласовывается. Когда будут согласованы все детали, мы проинформируем более подробно", - заявила BNS советник президента Дайва Ульбинайте.