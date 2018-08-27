Индия станет мировым лидером по темпам роста спроса на нефть к 2024г - Wood Mackenzie

Индия может обогнать Китай по темпам увеличения спроса на нефть к 2024 году, став мировым лидером по этому показателю, полагают эксперты Wood Mackenzie.
Среднегодовые темпы роста спроса в 2017-2035 годах могут составить 3,5 млн баррелей в сутки благодаря росту доходов населения, расширению среднего класса и распространению автомобилей.
При этом нефтеперерабатывающая отрасль не справляется с растущим спросом - аналитики прогнозируют, что увеличение мощностей НПЗ в Индии составит всего 400 тыс. б/с до 2023 года.
Удовлетворение внутреннего спроса на топливо будет сложной задачей для индийских НПЗ, говорит глава исследовательского отдела Wood Mackenzie Сушант Гюпта, поскольку для этого совокупная мощность должна будет увеличиться в 1,7-2 раза к 2035 году.
В среднесрочной перспективе задачу облегчит строительство гигантского НПЗ мощностью 1,2 млн б/с. Проектом занимаются индийские компании в партнерстве с Saudi Aramco и ADNOС из ОАЭ. Однако в целом для обеспечения спроса на бензин и дизтопливо перерабатывающим компаниям нужно будет придерживаться четкого плана по увеличению мощностей.
Другим вариантом является импорт топлива из других стран. В частности, Wood Mackenzie прогнозирует перепроизводство бензина в США и Европе, однако поставки топлива на такие большие расстояния потребуют времени и значительных усилий.
Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет 28 августа мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Премьер Грузии обсудит в Азербайджане вопросы сотрудничества
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума
Макрон надеется на заключение c Лондоном соглашения по Brexit без ущерба ЕС
Саммит Россия-Турция-Иран может состояться в Тегеране - Песков
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля
Мурсал Рустамов назначен главным исполнительным директором Caspian Energy Germany
Brücke GmbH стал европейским партнером Caspian Energy Forum Baku-2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений