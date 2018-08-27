Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9753 RUR   0.0252 GBR   2.1849 TRY   0.283

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   75.82

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 29° Завтра 21° 32° 29 Авг 21° 31° 30 Авг 21° 30°

ТЭК 27.08.2018 14:30

Индия станет мировым лидером по темпам роста спроса на нефть к 2024г - Wood Mackenzie

Индия может обогнать Китай по темпам увеличения спроса на нефть к 2024 году, став мировым лидером по этому показателю, полагают эксперты Wood Mackenzie.

Среднегодовые темпы роста спроса в 2017-2035 годах могут составить 3,5 млн баррелей в сутки благодаря росту доходов населения, расширению среднего класса и распространению автомобилей.

При этом нефтеперерабатывающая отрасль не справляется с растущим спросом - аналитики прогнозируют, что увеличение мощностей НПЗ в Индии составит всего 400 тыс. б/с до 2023 года.

Удовлетворение внутреннего спроса на топливо будет сложной задачей для индийских НПЗ, говорит глава исследовательского отдела Wood Mackenzie Сушант Гюпта, поскольку для этого совокупная мощность должна будет увеличиться в 1,7-2 раза к 2035 году.

В среднесрочной перспективе задачу облегчит строительство гигантского НПЗ мощностью 1,2 млн б/с. Проектом занимаются индийские компании в партнерстве с Saudi Aramco и ADNOС из ОАЭ. Однако в целом для обеспечения спроса на бензин и дизтопливо перерабатывающим компаниям нужно будет придерживаться четкого плана по увеличению мощностей.

Другим вариантом является импорт топлива из других стран. В частности, Wood Mackenzie прогнозирует перепроизводство бензина в США и Европе, однако поставки топлива на такие большие расстояния потребуют времени и значительных усилий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, НЕФТЬ, СПРОС, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Рост цен на нефть ставит под угрозу рост экономики - министр нефти Индии Индия и США договорились о поставке первой партии североамериканской нефти

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]