Макрон считает власти США виновником кризиса межгосударственных отношений в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что нынешняя американская внешняя политика стала одной из причин кризиса мультилатерализма (принцип построения отношений между государствами, основанное на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами) в мире.
"Угроза, которая нависла, заключается в кризисе мультилатерализма. Мультилатерализм столкнулся с крупным кризисом, который ударяет по всем нашим дипломатическим усилиям", - сказал Э.Макрон в понедельник на встрече с французскими послами в Париже.
По его словам, кризис, в частности, вызван "американской политикой, сомнениями относительно будущего НАТО (в связи с заявлениями Вашингтона - ИФ), односторонней и агрессивной торговой политикой, которая практически привела к торговой войне с Китаем, выходом США из Парижского соглашения и соглашения по иранской ядерной программе".
"Партнер, вместе с которым Европа сражалась за мультилатерализм после войны, кажется, решил повернуться спиной к нашей общей истории", - заявил президент Франции, призвав при этом продолжать диалог с США, несмотря на разногласия с администрацией Дональда Трампа.
"Франция каждый раз всегда была первой страной, которая выступала против этих решений (Вашингтона - ИФ) и давала это ясно понять. Каждый раз Франция пыталась убедить (США - ИФ), что не стоит принимать то или иное решение, способное навредить хорошему диалогу между нашими странами. И я продолжаю выступать за это", - отметил Э.Макрон.
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