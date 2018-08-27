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Дальнее зарубежье 27.08.2018 16:03

Макрон выступает за реформирование принципов международной торговли, но без односторонних торговых ограничений

Международная торговая система не лишена недостатков, однако реагировать на это, вводя односторонние торговые ограничения, - неправильная тактика, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Принципы международной торговли несправедливы, но реагировать на это, вводя торговые ограничения и беря курс на односторонние действия, неправильно", - сказал он, выступая перед французскими послами.

Президент призвал мировое сообщество работать над реформированием принципов международной торговли. "Я думаю, что за несколько месяцев можно построить справедливую торговую систему", - заявил Э.Макрон.

В последнее время беспокойство ЕС в целом и Франции, в частности, вызывает торговая политика США. Европейские страны зачастую называют ее односторонней и несправедливой. США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран в марте, и с тех пор отношения Штатов с крупнейшими торговыми партнерами, включая Китай, ЕС, Канаду и Мексику, резко испортились. Ввозимая из этих стран сталь теперь облагается пошлиной в 25%, алюминий - 10%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИР, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]