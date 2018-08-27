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Регион 27.08.2018 14:52

Макрон высказался за стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за формирование стратегического партнерства с Москвой и Анкарой, чтобы гарантировать их сотрудничество с Европой.

"Нам нужно стратегическое партнерство с Россией и Турцией", - сказал Э.Макрон в понедельник на встрече с французскими послами, пояснив, что "речь идет о важных странах, которых необходимо "прикрепить" к Европе".

В то же время, говоря о Турции, он подчеркнул, что стратегическое партнерство не означает присоединение Анкары к ЕС.

Э.Макрон призвал "придумать новый тип отношений" с Россией и Турцией. Он подчеркнул, что при этом необходимо помнить и о происходящих в этих странах переменах. "Турция времен президента Эрдогана - это не Турция времен Ататюрка", - пояснил президент Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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