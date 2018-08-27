Макрон высказался за стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за формирование стратегического партнерства с Москвой и Анкарой, чтобы гарантировать их сотрудничество с Европой.

"Нам нужно стратегическое партнерство с Россией и Турцией", - сказал Э.Макрон в понедельник на встрече с французскими послами, пояснив, что "речь идет о важных странах, которых необходимо "прикрепить" к Европе".

В то же время, говоря о Турции, он подчеркнул, что стратегическое партнерство не означает присоединение Анкары к ЕС.

Э.Макрон призвал "придумать новый тип отношений" с Россией и Турцией. Он подчеркнул, что при этом необходимо помнить и о происходящих в этих странах переменах. "Турция времен президента Эрдогана - это не Турция времен Ататюрка", - пояснил президент Франции.